В МИД Польши уволят всех выпускников московских вузов

В Министерстве иностранных дел Польши хотят уволить старых дипломатов, преимущественно выпускников МГИМО, и набрать новых, даже ценой понижения их квалификации.

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен попрощаться со всеми дипломатами-выпускниками российских вузов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает RMF.FM со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, новый глава внешнеполитического ведомства проводит принципиально иную политику, чем его предшественник, Витольд Ващиковский.

Как пишет издание, одной из главных причин отставки министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в польском МИД. Бывший министр выступал против увольнений в Министерстве иностранных дел и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.

Тем временем новый министр иностранных дел Польши проводит совершенно иную кадровую политику. В частности, Яцек Чапутович попрощается со "старыми" работниками – преимущественно выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и примет на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией.

Яцек Чапутович, еще будучи заместителем министра, снизил требования во время последнего конкурса на дипломатическую и консульскую службы и уволил тогдашнего директора Дипломатической академии Артура Гаразима.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский был освобожден от должности 9 января, а новым министром назначен Яцек Чапутович.