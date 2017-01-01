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В Чехии снегопады парализовали движения на трассах

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Шоссе D1, ключевой маршрут, соединяющий Прагу с востоком страны, заблокировано в нескольких местах после многочисленных аварий – 16 января в юго-восточном регионе произошло около 100 аварий.
В Чехии снегопады парализовали движения на трассах
aktualne.cz

В Чехии сильные снегопады вызвали десятки автомобильных аварий и привели к закрытию главной автострады страны. Как сообщает Aktualne, шоссе D1, ключевой маршрут, соединяющий Прагу с востоком страны, заблокировано в нескольких местах после многочисленных аварий. По крайней мере, два человека получили травмы в ДТП.

Региональные органы внутренних дел сообщают, что во вторник, 16 января, в юго-восточном регионе, где находится второй по величине город Брно, произошло около 100 аварий.

Чешский гидрометцентр предупредил, что снегопады ожидаются сегодня и завтра в шести из 14 регионов страны, преимущественно в восточной Чехии.

Напомним, Патрульная полиция Украины рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать маршруты своих поездок, или, по возможности, вообще отказаться от них на время осложнения погодных условий в стране, которое прогнозирует Укргидрометцентр на четверг, 18 января.

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Теги: автомобили, ДТП, снегопады, Чехия, снег, авария, снегопад, непогода, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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