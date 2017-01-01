Польша выделила рекордную сумму на оборону

Значительная часть военного бюджета предназначена для обеспечения внешней безопасности и неприкосновенности границ польского государства.

Оборонный бюджет Польши в 2018 году является рекордным по объему. Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на директора бюджетного департамента Министерства национальной обороны генерал-лейтенанта Славомира Пончека.

По его словам, бюджет определен по формуле 2% ВВП и составляет 41 млрд 400 млн злотых (почти 10 млрд евро). При этом значительная часть фондов, которые остаются в распоряжении министра обороны (около 27%), составляют имущественные расходы. Среди них расходы на техническую модернизацию, которые в этом году увеличатся на 13,3%.

Большая часть бюджета (почти 32 млрд злотых) предназначена для обеспечения внешней безопасности и неприкосновенности границ.

Почти 3 млрд. злотых планируется выделить, в частности, на закупку военной формы, топлива и медицинского оборудования. Более 7 млрд. злотых, то есть 18,3%, предназначены на текущие расходы и образование.

Как сообщал Корреспондент.net, Польша увеличивает численность армии. Ожидается, что за несколько лет численность войск вырастет более чем на 50%.

Напомним, Польша не готова заплатить США $10,5 млрд за системы Patriot.

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