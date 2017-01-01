В ООН попытаются найти Македонии новое название
Македония отвергла предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония.
Вопрос пытается урегулировать спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц. По его словам, он предложит на переговорах несколько названий, уже обсуждавшийся в прошлом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Скопье отвергли предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония.
Македония приняла второй официальный язык
Македония приняла второй официальный язык
Напомним, спор двух стран из-за названия Македонии длится с 1991 года – с момента выхода македонцев из состава Югославии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление страны в ЕС и НАТО.
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