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В ООН попытаются найти Македонии новое название

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Македония отвергла предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония.
Македонцы
Македонцы
 
В Организации Объединенных Наций попытаются найти новое название для Македонии. Переговоры представителей Греции и Македонии при участии спецпредставителя ООН возобновятся в среду, 17 января, сообщает РИА Новости.
 
Вопрос пытается урегулировать спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц. По его словам, он предложит на переговорах несколько названий, уже обсуждавшийся в прошлом.
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Скопье отвергли предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония. 

Македония приняла второй официальный язык
 
Напомним, спор двух стран из-за названия Македонии длится с 1991 года – с момента выхода македонцев из состава Югославии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление страны в ЕС и НАТО. 
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Теги: ООН, Греция, Македония, название
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Источник: korrespondent.net

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