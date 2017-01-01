В ООН попытаются найти Македонии новое название

Македония отвергла предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония.

В Организации Объединенных Наций попытаются найти новое название для Македонии. Переговоры представителей Греции и Македонии при участии спецпредставителя ООН возобновятся в среду, 17 января, сообщает РИА Новости

Вопрос пытается урегулировать спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц. По его словам, он предложит на переговорах несколько названий, уже обсуждавшийся в прошлом.





Македония приняла второй официальный язык Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Скопье отвергли предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония.