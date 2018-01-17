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Правительство Чехии отправили в отставку

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в среду объявил об отставке правительства из-за того, что днем ранее парламент страны проголосовал за недоверие кабмину.
Бабиш отправил министров в отставку
Бабиш отправил министров в отставку
gettyimages.co.uk

Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш объявил об отставке правительства. Об этом он заявил сегодня, 17 января, после заседания кабмина, пишут РИА Новости.

"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту (Милошу Земану – ред.) лично на Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", — заявил Бабиш.

Напомним, в Чехии Палата депутатов сегодня, 16 января, проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша. 

Политические силы отказываются поддерживать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве со средствами ЕС. Сам Бабиш отрицает все обвинения.

Ранее, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обнародовало доклад, в котором говорится о том, что бизнес-проект премьера Чехии Андрея Бабиша привел ложные и неполные данные в заявке на получение гранта ЕС.

 

 

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Теги: Чехия, отставка, правительство
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Источник: korrespondent.net

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