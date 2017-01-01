В США недовольны новым дивизионом С-400 в Крыму – СМИ

Чиновники в армии США не видят ничего хорошего в развертывание Россией в Крыму нового дивизиона зенитно-ракетного комплекса ПВО С-400 и считают, что он может быть использован для наступления.

Соединенные Штаты Америки негативно оценивают развертывание Россией в Крыму нового дивизиона зенитно-ракетного комплекса ПВО С-400. Об этом анонимно заявил высокопоставленный чиновник Европейского командования армии США, сообщает Reuters.

"Это не хорошо. Это не сулит ничего хорошего", - сказал он.

По словам источника, американские военные сейчас оценивают, как развертывание российских ЗРК скажется на безопасности в акватории Черного моря.

Чиновник считает, что цель размещения в Крыму систем С-400 "оценить сложно". Тем не менее, любые средства ПВО такого рода усиливают военный потенциал РФ на полуострове, обеспечивая дополнительную устойчивость и, возможно, площадь покрытия, добавил он.

"Если появится намерение, это дает возможность либо защитить немного больше Черного моря, либо наступать оттуда… Мы рассматриваем это как еще одно подтверждение их воли использовать военную силу", - подчеркнул источник.

Напомним, в конце прошлого года Минобороны России информировало о новом дивизионном комплекте зенитной ракетной системы С-400 Триумф, который заступит на боевое дежурство в Севастополе в начале 2018 года.

Как сообщалось, второй дивизион ЗРК будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной.