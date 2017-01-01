Германия и Турция возобновляют межправительственные консультации

Встречи необходимы для совместной борьбы с терроризмом, сообщили в МВД Германии. Консультации были прерваны в 2017 году из-за арестов немецких граждан в Турции.

Германия возобновляет регулярные межправительственные консультации с Турцией. На среду, 17 января, в Берлине запланирована встреча представителей министерства внутренних дел ФРГ и высокопоставленных турецких чиновников, сообщила немецкая газета Die Welt. Тема диалога - борьба против террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Регулярные встречи были прекращены в 2017 году по решению немецких властей в связи с арестами в Турции граждан ФРГ, которых обвиняют в поддержке турецких путчистов или террористов.

Представитель германского МВД в интервью Die Welt объяснила необходимость регулярных контактов с Анкарой тем, что "Германия является исходным пунктом и конечной целью джихадистов, которые через Турцию отправляются в Сирию и обратно".

Кроме того, в Турции в последние годы было совершено множество терактов. "Необходимость тесного сотрудничества с Турцией в борьбе с тем, что мы понимаем под терроризмом, остается неизменной", - добавила она.

После введения чрезвычайного положения в ответ на неудавшийся путч в июле 2016 года турецкие власти усилили репрессии против СМИ. Правительство в Анкаре закрыло более 100 газет, радиостанций и телекомпаний. По данным организации P24, занимающейся защитой свободы прессы, в Турции более 150 журналистов оказались за решеткой. Среди них и корреспондент немецкой газеты Дениз Юджел, который уже год находится в предварительном заключении по обвинению в распространении "террористической пропаганды".

Источник: Русская служба DW