В Нигерии два смертника убили 12 человек

Два взрыва прогремели в районе Муна-Гараж. В этой местности располагается лагерь для перемещенных лиц, которые пытаются спастись от исламистов Боко-Харам.

В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии террористы-смертники привели в действие взрывные устройства. В результате атаки по меньшей мере 12 человек погибли и 48 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Борно.

Два взрыва прогремели в районе Муна-Гараж. В этой местности располагается лагерь для перемещенных лиц. Он часто становится целью терактов исламистов из группировки Боко Харам.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Нигерии смертник атаковал мечеть. Тогда погибли 11 человек, а здание оказалось полностью разрушено.

Напомним, в начале января из плена Боко-Харам бежали более 700 человек, похищенных исламистами.