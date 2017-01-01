Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нигерии два смертника убили 12 человек

Комментариев: 0
Два взрыва прогремели в районе Муна-Гараж. В этой местности располагается лагерь для перемещенных лиц, которые пытаются спастись от исламистов Боко-Харам.
Нигерийские военные
Нигерийские военные

В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии террористы-смертники привели в действие взрывные устройства. В результате атаки по меньшей мере 12 человек погибли и 48 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Борно.

Два взрыва прогремели в районе Муна-Гараж. В этой местности располагается лагерь для перемещенных лиц. Он часто становится целью терактов исламистов из группировки Боко Харам.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Нигерии смертник атаковал мечеть. Тогда погибли 11 человек, а здание оказалось полностью разрушено.

Напомним, в начале января из плена Боко-Харам бежали более 700 человек, похищенных исламистами.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Нигерия, взрыв, исламисты, погибли, смертники, смертник, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь