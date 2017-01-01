Трамп: Россия помогает КНДР уклоняться от санкций
Американский лидер считает, что РФ сводит к нулю действия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, компенсируя нехватку топлива.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters 17 января, что Россия помогает Северной Корее уклоняться от международных санкций.
Американский лидер высоко оценил усилия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, но, по его словам, " Россия заполняет пробелы, оставленные китайцами".
"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что ограничил Китай", - подчеркнул Трамп.
По его словам, президент РФ Владимир Путин мог бы многое сделать в этом направлении.
"Но, к сожалению, у нас не очень хорошие отношения с Россией", - отметил президент США.
Трамп добавил, что данная ситуация способствует созданию Пхеньяном ракеты дальнего радиуса действия, которая сможет достичь территории США.
Ранее в СМИ появилась инфрмация, что в 2017 году российские суда несколько раз доставляли нефть в КНДР.
В МИД России на это ответили, что Москва соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи, а также напомнили, что на поставки топлива нет полного запрета.
Напомним, в декабре 2017 года Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи. Резолюция практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.
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