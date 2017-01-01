Трамп: Россия помогает КНДР уклоняться от санкций

Американский лидер считает, что РФ сводит к нулю действия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, компенсируя нехватку топлива.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters 17 января, что Россия помогает Северной Корее уклоняться от международных санкций.

Американский лидер высоко оценил усилия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, но, по его словам, " Россия заполняет пробелы, оставленные китайцами".

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что ограничил Китай", - подчеркнул Трамп.

По его словам, президент РФ Владимир Путин мог бы многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень хорошие отношения с Россией", - отметил президент США.

Трамп добавил, что данная ситуация способствует созданию Пхеньяном ракеты дальнего радиуса действия, которая сможет достичь территории США.

Ранее в СМИ появилась инфрмация, что в 2017 году российские суда несколько раз доставляли нефть в КНДР

В МИД России на это ответили, что Москва соблюдает санкционный режим , который действует в отношении Северной Кореи, а также напомнили, что на поставки топлива нет полного запрета.