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Польша хочет расширить присутствие военных США

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США должны увеличить количество военных в Польше для обеспечения безопасности в Европе, считает глава польского Минобороны Мариуш Блащак.
Американских военных ждут в Польше
Американских военных ждут в Польше
gettyimages.co.uk

Правительство Польши ожидает, что США увеличат присутствие своих военных в стране. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщает PAP.

"Я заявил - и это позиция польского правительства - что мы ожидаем большего присутствия американских войск в Польше", - сказал Блащак.

Министр считает, что это положительно скажется на безопасности в регионе.

"Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным для безопасности не только Польши, но и всей Европы, в частности, я говорю о Центральной и Восточной Европе", - добавил он.

В ходе визита он также сообщил, что разговоры о закупке противоракетных систем Patriot "находятся на правильном пути".

Напомним, в США заявили, что роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными.

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Теги: армия и вооружение, Польша, США
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Источник: korrespondent.net

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