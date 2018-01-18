Украинка выиграла в американской лотерее пять миллионов долларов

На выигранные деньги Оксана Захарова собирается слетать в отпуск на Багамские острова и дать своим детям достойное образование без привлечения кредитов.

Украинка Оксана Захарова, проживающая в США в штате Нью-Джерси, выиграла в лотерее 5 миллионов долларов. Об этом сообщает Голос Америки.

Женщина делала покупки в Манхэттене и решила за 1 доллар приобрести нью-йоркский лотерейный билет, на котором нужно стереть защитный слой, чтобы увидеть выигрыш. Однако продавец по ошибке вручил ей билет стоимостью 10 долларов.

"Когда продавец вручил мне неправильный билет, я чувствовала себя плохо, поэтому решила просто взять и купить его. Я вообще использовала билет как закладку в течение нескольких недель, прежде чем решила стереть его", - рассказала украинка.

Сообщается, что в течение следующих 19 лет Оксана Захарова будет получать годовые выплаты размером 260 000 долларов (чистые 172000 долларов) и одну дополнительную выплату размером 60000 долларов (чистые 39000 долларов). Затем она будет продолжать получать ежегодную чистую выплату размером 172 000 долларов до конца своей жизни.

На выигранные деньги украинка собирается отдохнуть и отправиться на Багамы, а также потратит на образование своих детей.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Массачусетс выиграла рекордный джекпот лотереи Powerball в 758 миллионов долларов.