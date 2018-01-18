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В РФ распространили листовки с приглашением на "выборы Путина"

Комментариев: 3
"Мы решили не допускать к участию никого из его конкурентов, чтобы вам было легче сделать выбор и подарить друзьям президента возможность и дальше грабить нашу страну.".
Листовка с приглашением
Листовка с приглашением
Скриншот

В России распространяются листовки от имени главы Центризбиркома с приглашением "на выборы Владимира Владимировича Путина". Однако, в Центральной избирательной комиссии открестились от листовок. Об этом говорится в аккаунте ЦИК в Facebook.

По данным ЦИК, приглашения распространяются в подъездах, местах массового скопления людей и через интернет.

"ЦИК не имеет никакого отношения к этим материалам", — заявила комиссия и призвала избирателей к бдительности.

В прикрепленном к сообщению образце листовки говорится: "Приглашаем вас 18 марта 2018 года на выборы Владимира Владимировича Путина. Мы решили не допускать к участию никого из его конкурентов, чтобы вам было легче сделать выбор и подарить друзьям президента возможность и дальше грабить нашу страну".

Участие в выборах авторы листовки называют главным залогом обогащения Путина и его окружение на ближайшие шесть лет. Подписано приглашение именем Памфиловой.

Политик Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентских выборах, прокомментировал это заявление комиссии в твиттере. Он призвал скачивать эту листовку и распространять, чтобы "огорчить ЦИК".

 
 

Как сообщалось, выборы в России пройдут на годовщину аннексии Крыма.

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Теги: Россия, Выборы, Путин, листовки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Myasnoy_Shwordc    18.01.2018, 22:39
Оценка:  +6
Myasnoy_Shwordc
Путин убил демократию и либеральное наследие Ельцина после перезагрузки. Консервативный дурачек. Убийца молодого поколения. Конченый старпер.
Myasnoy_Shwordc    18.01.2018, 22:39
Оценка:  +5
Myasnoy_Shwordc
Есть хороший францезский фильм с Луи Дефюнесом. Называется "Замороженный". Путина видимо заморозили в эпоху холодной войны и теперь, что бы у него не было паники, ему создают искусственные условия. Милитаристский консервативный отморозок. Фу. Гидота.
Renegatt    18.01.2018, 22:39
Оценка:  +3
Renegatt
Видимо при клонировании использовали ДНК человека жившего 50-60 лет назад. Однако, если верить сценарию фильма, то ему кто-то должен сказать, что он потерявшийся во времени клонированный организм.
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