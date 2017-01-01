В России танк задавил военного на полигоне

Трагический инцидент произошел во время операции по транспортировке заглохшего танка на полигоне в Челябинской области. Военный умер мгновенно.

В Челябинской области России военнослужащий погиб в результате наезда танка. Об этом сообщает Главное военное следственное управления (ГВСУ) СКР РФ.

Отмечается, что накануне от командира воинской части №86274 поступило сообщение о гибели на территории полигона военнослужащего.

"В военный следственный отдел обратился военнослужащий войсковой части 87441, сообщив, что 17 января около 17:00 вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По данному факту завели дело по статье о "нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на полигоне в Ленинградской области РФ погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения. При стрельбах из танка снаряд разорвался рядом с укрытием.

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