Польша планирует построить атомную электростанцию

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский сообщил о планах страны построить атомную электростанцию. Планируется, что АЭС заработает с 2031 года.

Польша намерена построить атомную электростанцию. Об этом заявил министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский, передает Польское радио.

Он надеется, что ее строительство АЭС начнется еще при его каденции.

"Вскоре должна быть проработана финансовая модель. Это очень ответственное задание. Поэтому мы не можем начать это строительство и его не завершить. Хотя это может быть уже в будущем вне сферы моего влияния. Зато ядерная электростанция в Польше будет. Строительство первого блока начнется, надеюсь, еще во времена моего пребывания в министерстве", – заявил Тхужевский.

Отмечается, что в 1982-89 годах Польша планировала построить атомную электростанцию в Поморском воеводстве. Впоследствии эти планы были отложены, сейчас планируется, что АЭС заработает с 2031 года.



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