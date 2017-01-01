США призвали РФ вернуть наблюдателей на Донбасс

США выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Донбассе и призвали Россию вернуть военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации.

Наблюдатели ОБСЕ и российские офицеры из СЦКК в поселке на западе Донецка

США призывают Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен, сообщает пресс-служба американской миссии.

"Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию отменить свои односторонние действия и вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). СЦКК успешно установил временные "окна тишины" с прекращением огня и зоны безопасности вокруг критической инфраструктуры", – сказал он на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия).

По словам Кемиена, коммунальные службы заявили, что без этого важного двустороннего механизма они имеют ограниченные возможности по организации "окон тишины", что затрудняет проведение ремонтных работ.

"По нашему мнению, выход России из этого механизма является признаком более широкого нежелания выполнять свои обязательства, в том числе установления режима прекращения огня, согласно минским соглашениям", – отметил представитель США при ОБСЕ.



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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть своих офицеров-наблюдателей на Донбасс.