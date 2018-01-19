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ВОЗ обеспокоена распространением кори в Украине

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Сезон эпидемий кори приходится на зиму и весну, объяснили в ВОЗ. Украине нужно определить, какие именно факторы ограничивают вакцинацию в стране, и преодолеть их.
Украинские врачи не достаточно упорно настаивают на необходимости пройти вакцинацию, считают в ВОЗ
Украинские врачи не достаточно упорно настаивают на необходимости пройти вакцинацию, считают в ВОЗ
Getty Images

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что в Украине есть условия для эндемического (характерного для конкретной территории) распространение вируса. Об этом в бюро сообщили украинской службе Голоса Америки.

В ВОЗ подчеркнули, что корь – чрезвычайно заразная болезнь и риск эпидемий этой болезни возникает каждые несколько лет. Украине нужно определить, какие именно факторы ограничивают вакцинацию в стране, и действовать ради их преодоления.

Распространение кори в ВОЗ связывают с тем, что большое количество людей не были включены в график прививок или пропустили прививку в детстве. Также во многих регионах нет доступа к качественным медицинским услугам, а граждане не осведомлены об опасности болезни и о преимуществах вакцинации.

Кроме того, считают в ВОЗ, украинские врачи не достаточно упорно настаивают на необходимости пройти вакцинацию. Также в организации считают, что в Украине есть проблемы с финансированием, организацией и наличием услуг по иммунизации.

Напомним, жертвами кори в Украине с 2017 года уже стали восемь человек.

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Теги: Украина, эпидемия, ВОЗ, болезнь, корь
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Источник: korrespondent.net

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