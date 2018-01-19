Великобритания предлагает Франции сделать мост через Ла-Манш

Макрон не против построить такой мост.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону построить мост через Ла-Манш.

Как пишет Медуза, на одной из встреч с Макроном он посетовал, что Францию и Великобританию связывает только один тоннель. Он предположил, что страны можно связать еще и мостом, длина которого должна составить 35 километров.

Читай также: Оккупанты назвали сроки запуска движения по мосту в Крым

По данным The Guardian, Макрон одобрительно отозвался на предложение. Есть ли у Джонсона какое-либо конкретное предложение, неизвестно.

Ранее Джонсон неоднократно предлагал амбициозные транспортные проекты. Например, он хотел построить еще тоннель под Ла-Маншем, создать аэропорт на насыпном острове на Темзе. За время работы мэром Лондона он открыл канатную дорогу Emirates Air Line, которая пока не пользуется популярностью у жителей столицы.

Напомним, в декабре стало известно, что российские строители не учли вопрос с грунтами во время сооружения железнодорожных подходов к Керченскому мосту, потому потребуется еще 3 миллиарда рублей. Также в декабре конструкции моста соединили Крым с материком.