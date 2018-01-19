В Сирии погиб немецкий рэпер, перешедший на сторону боевиков ИГИЛ

Рэпер Денис Кусперт погиб в результате авиаудара по ссирийскому городу городу Гараниж. Он принес клятву верности лидеру ИГИЛ, был главным вербовщиком боевиков в Германии.

В Сирии погиб немецкий рэпер Денис Кусперт, известный под псевдонимом Deso Dogg, который перешел воевать на сторону ИГИЛ. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает AFP.

Отмечается, что Deso Dogg погиб в результате авиаудара. Он стал одним из самых известных среди боевиков Исламского государства с Запада. Он снялся в нескольких пропагандистских видео, в том числе в видео с отрубленной головой.

Информацию о смерти немца Дениса Кусперта, имеющего ганское происхождения, распространило пропагандистское издание ИГИЛ. Авиаудар нанесли по городу Гараниж в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Кусперт принес клятву верности лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади, был главным вербовщиком боевиков ИГИЛ из Германии.

Напомним, в пресс-службе Пентагона сообщили о недавних тяжелых боях против боевиков Исламского государства, которые продолжаются в долине реки Евфрат в Сирии.