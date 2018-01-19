В Германии самолет совершил экстремальную посадку во время урагана

Скорость ветра составляла до 116 километров в час. Его резкие порывы швыряли пассажирский самолет из стороны в сторону. В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота.

В аэропорту немецкого города Дюссельдорф пассажирский самолет совершил посадку во время бушевавшего урагана. В четверг, 18 января, в сети появилось видео экстремальной посадки.

В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота.

На видео видно, как во время захода на посадку сильные порывы ветра швыряют самолет из стороны в сторону. Персонал аэропорта с тревогой наблюдал за посадкой лайнера.

По данным администрации аэропорта, из-за непогоды были отменены тридцать семь рейсов. Однако некоторым самолетам разрешили посадку, часть их них вынуждены были уйти на второй круг.

В этот день на территории Германии был объявлен "красный" уровень тревоги в связи со штормовым циклоном. Жертвами непогоды стали шесть человек, десятки граждан получили травмы.

Ранее израильский самолет экстренно сел на военной базе в Канаде.

Напомним, в Британии самолет совершил посадку без переднего шасси.