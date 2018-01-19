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В Германии самолет совершил экстремальную посадку во время урагана

Комментариев: 2
Скорость ветра составляла до 116 километров в час. Его резкие порывы швыряли пассажирский самолет из стороны в сторону. В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота.
Экстремальная посадка во время урагана
Экстремальная посадка во время урагана
скриншот

В аэропорту немецкого города Дюссельдорф пассажирский самолет совершил посадку во время бушевавшего урагана. В четверг, 18 января, в сети появилось видео экстремальной посадки.

В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота. 

На видео видно, как во время захода на посадку сильные порывы ветра швыряют самолет из стороны в сторону. Персонал аэропорта с тревогой наблюдал за посадкой лайнера.

По данным администрации аэропорта, из-за непогоды были отменены тридцать семь рейсов. Однако некоторым самолетам разрешили посадку, часть их них вынуждены были уйти на второй круг.

В этот день на территории Германии был объявлен "красный" уровень тревоги в связи со штормовым циклоном. Жертвами непогоды стали шесть человек, десятки граждан получили травмы. 

Ранее израильский самолет экстренно сел на военной базе в Канаде.

Напомним, в Британии самолет совершил посадку без переднего шасси.

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Теги: авиация, самолет, Германия, видео, ураган, экстренная посадка, непогода, посадка [-
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    20.01.2018, 00:45
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
На ютубе есть видео когда самолёт садится в при шторме. Как после этого пилоты выдерживают?
В.    19.01.2018, 20:10
Оценка:  +3
В.
Молодцы Пилоты!!!
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