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Корабль с российскими комплексами С-400 Триумф попал в мощный шторм

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Судно получило значительные повреждения и было вынуджено вернуться назад, в Россию. Также во время шторма была повреждена часть груза.
Шторм
Шторм

Российский корабль, перевозивший оборудование для зенитных ракетных систем С-400 Триумф попал в шторм в районе пролива Ла-Манш. Отмечается, что корабль получил повреждения и был вынужден вернуться в Россию. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судно транспортировало оружие из России в Китай. Оно вышло в конце декабря из порта Усть-Луга (Ленинградская область).

Как выяснили специалисты, часть груза была повреждена и требует замены. Окончательной оценки ущерба еще не сделано, продолжаются необходимые процедуры.

"После окончания этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено иностранным заказчиками. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позже", - рассказала официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева. 

Ранее танкер с российским газом развернулся за день до прибытия в США.

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Теги: Россия, судно, ракеты, корабль, шторм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    20.01.2018, 00:41
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Жаль что не утонул.
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