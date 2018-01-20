Корабль с российскими комплексами С-400 Триумф попал в мощный шторм

Судно получило значительные повреждения и было вынуджено вернуться назад, в Россию. Также во время шторма была повреждена часть груза.

Российский корабль, перевозивший оборудование для зенитных ракетных систем С-400 Триумф попал в шторм в районе пролива Ла-Манш. Отмечается, что корабль получил повреждения и был вынужден вернуться в Россию. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судно транспортировало оружие из России в Китай. Оно вышло в конце декабря из порта Усть-Луга (Ленинградская область).

Как выяснили специалисты, часть груза была повреждена и требует замены. Окончательной оценки ущерба еще не сделано, продолжаются необходимые процедуры.

"После окончания этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено иностранным заказчиками. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позже", - рассказала официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева.

Ранее танкер с российским газом развернулся за день до прибытия в США.