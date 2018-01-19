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Кот в Италии получил 30 тысяч евро наследства

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Любящая хозяйка предусмотрела в завещании безбедное существование животного, которое теперь питается креветками два раза в день и спит на четырех кроватях.
Кот (архивное фото)
Кот (архивное фото)
Getty Images

В Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от покойной хозяйки 30 тысяч евро, пишет La Stampa.

По информации издания, женщина очень любила своего кота. Среди прочего, она прописала в завещании, что в случае болезни животного родственники обязаны не скупиться на ветеринаров, а при необходимости продать драгоценности и антиквариат.

Теперь Джерри ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях в зависимости от настроения.

Ранее сообщалось, что испанский миллиардер Антонино Фернандес, создавший пивной бренд Corona, завещал каждому жителю родной деревни по 2,6 миллиона долларов.

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Теги: Италия, кот, Наследство, завещание
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Источник: korrespondent.net

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