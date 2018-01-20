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Трамп готовит масштабную вечеринку на годовщину своей инаугурации

Комментариев: 1
Стоимость билетов на вечеринку Трампов по случаю инаугурации стартует от 100 тысяч долларов. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства.
Трамп устраивает вечеринку
Трамп устраивает вечеринку
gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп на выходных собирается устроить масштабную вечеринку по случаю годовщины своей инаугурации. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Bloomberg.

Торжественное мероприятие пройдет в частной резиденции Трампов в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Стоимость билетов на вечеринку начинается от $100 тыс. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства. Тем, кто захочет также поучаствовать в круглом столе с участием Трампа, придется приобрести другой билет - стоимостью $250 тыс.

Организовали мероприятие председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и магнат игорного бизнеса Стив Винн. Планируется, что вырученные средства пойдут на финансирование проектов комитета Республиканской партии и на следующую президентскую кампанию Трампа.

Напомним, церемония инаугурации Трампа состоялась 20 января 2017 года.

Напомним также, за год президентства Дональда Трампа США заняли рекордно низкую позицию в рейтинге глобального лидерства.

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Теги: США, Дональд Трамп, инаугурация президента США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    20.01.2018, 11:05
Оценка:  0
Ruspidor
Очень горько, очень горько от того, что насиров не сможет в этот раз присутствовать... Доня, может ты к нему в этот раз?
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