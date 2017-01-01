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Украина получит часть Джавелин бесплатно - СМИ

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В комплекс безвозмездной помощи Украине войдут и ПТРК Javelin.
С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму больше 750 млн долл
С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму больше 750 млн долл
wikipedia.org

США бесплатно поставят Украине часть военной техники, в том числе, противотанковые комплексы Javelin. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудника Госдепартамента США.

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“Мы намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Мы перенаправим вас к правительству Украины за дальнейшими деталями, касающимися его военно-закупочных и оперативных планов“, - заявил представитель США.

По словам сотрудника Госдепартамента США, Украине будут предоставлены “вооружения и боеприпасы оборонительные по природе“. 

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“Эти расширенные оборонительные средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия [другим странам] в сфере безопасности. За счет этого общая сумма американской помощи Украине в области безопасности, оказанной с 2014 года, превысит $750 млн“, - сказал сотрудник.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ, в список вооружений входят Javelin на сумму около 50 млн долларов.

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Теги: Javelin, противотанковое оружие, украина, сша
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