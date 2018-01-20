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Портников: Российский солдат передвигается как вор – без шевронов и погон

Комментариев: 4
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что России не нравится закон о реинтеграции Донбасса, потому что он "называет вещи своими именами".
Закон о реинтеграции "ломает" стратегию РФ
Закон о реинтеграции "ломает" стратегию РФ
Getty Images

Президент РФ Владимир Путин собрал совещание постоянных членов Совета безопасности России, чтобы обсудить закон о реинтеграции Донбасса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот закон перечеркивает Минские соглашения. Почему - рассказал Виталий Портников, сообщает Радио Свобода.

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“Принятие закона не освобождает от оккупантов территорию, не восстанавливает украинский контроль над границей, никак не может сказаться на возможностях руководства группировок “ДНР“, “ЛНР“ и их кураторов из Москвы. И, кстати, Минские соглашения этот новый закон тоже не отменяет – хотя за все время, прошедшее после их согласования, Россия и на шаг не продвинулась в сторону выполнения договоренностей. Зачем же понадобилось специальное заседание Совета безопасности Российской Федерации?“ – написал он.

При этом Виталий  отметил, что в гибридной войне, которую Россия начала против, очень важно не называть вещи своими именами, а закон меняет это.

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“Это – часть стратегии. Именно поэтому российские оккупанты в Крыму называли себя вежливыми зелеными человечками. Именно поэтому оккупант постоянно говорит, что его там нет. Российский солдат передвигается по чужой земле как вор – без шевронов и погон. И в этом стремлении скрыть имя, страну, флаг и честь его полностью поддерживает верховный главнокомандующий российской армии и большинство жителей России. Именно поэтому даже после гибели российских солдат в боях в Украине их хоронят тайно, а тех, кто пытается докопаться до истины, запугивают или бьют“, – подчеркнул Портников.

Ранее сообщалось о том, что Портников считает, что  конфликт РФ и Турции – это цивилизационное столкновение.

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Теги: портников, россия, украина, война
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Комментариев (4)
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UNCLEAR    21.01.2018, 00:58
Оценка:  0
UNCLEAR
"Я пришел дать вам волю!"..."Свою волю!!!"
UNCLEAR    21.01.2018, 00:56
Оценка:  0
UNCLEAR
Если государство - вор, какими должны быть его солдаты?
colavova    20.01.2018, 22:22
Оценка:  0
colavova
Российский солдат передвигается по чужой земле как вор – без шевронов и погон, но с ленточкой на х@ю!
transiver    20.01.2018, 21:46
Оценка:  +4
transiver
Раша включила дибила,
и думает что мир поведется на это!
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