Портников: Российский солдат передвигается как вор – без шевронов и погон

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что России не нравится закон о реинтеграции Донбасса, потому что он "называет вещи своими именами".

Президент РФ Владимир Путин собрал совещание постоянных членов Совета безопасности России, чтобы обсудить закон о реинтеграции Донбасса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот закон перечеркивает Минские соглашения. Почему - рассказал Виталий Портников, сообщает Радио Свобода.

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“Принятие закона не освобождает от оккупантов территорию, не восстанавливает украинский контроль над границей, никак не может сказаться на возможностях руководства группировок “ДНР“, “ЛНР“ и их кураторов из Москвы. И, кстати, Минские соглашения этот новый закон тоже не отменяет – хотя за все время, прошедшее после их согласования, Россия и на шаг не продвинулась в сторону выполнения договоренностей. Зачем же понадобилось специальное заседание Совета безопасности Российской Федерации?“ – написал он.

При этом Виталий отметил, что в гибридной войне, которую Россия начала против, очень важно не называть вещи своими именами, а закон меняет это.

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“Это – часть стратегии. Именно поэтому российские оккупанты в Крыму называли себя вежливыми зелеными человечками. Именно поэтому оккупант постоянно говорит, что его там нет. Российский солдат передвигается по чужой земле как вор – без шевронов и погон. И в этом стремлении скрыть имя, страну, флаг и честь его полностью поддерживает верховный главнокомандующий российской армии и большинство жителей России. Именно поэтому даже после гибели российских солдат в боях в Украине их хоронят тайно, а тех, кто пытается докопаться до истины, запугивают или бьют“, – подчеркнул Портников.

Ранее сообщалось о том, что Портников считает, что конфликт РФ и Турции – это цивилизационное столкновение.