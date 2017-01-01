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В Кабуле боевики открыли огонь в отеле Intercontinental

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В столице Афганистана между нападающими и афганскими силами безопасности произошла перестрелка. Пока нет информации о том, был ли кто-нибудь убит.
В столице Афганистане боевики напали на отель Intercontinental
В столице Афганистане боевики напали на отель Intercontinental
dw.com

В столице Афганистана Кабуле боевики напали на отель Intercontinental. Об этом в субботу, 20 января, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что между нападающими и афганскими силами безопасности произошла перестрелка. Подробности о нападении, а также о том, был ли кто-нибудь убит, пока не известны.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что среди нападавших могут быть самоубийцы с взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить.

Неназванный представитель афганской разведки, которого цитирует агентство AFP, заявил, что в здании отеля были четыре нападающих, которые "стреляли в гостей".

Информационное агентство также процитировало одного из гостей отеля, который, как сообщается, спрятался в своей комнате и слышал стрельбу в здании.

Напомним, ранее в Кабуле смертник атаковал полицейских.

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Теги: Афганистан, стрельба, Кабул, Боевики
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Источник: korrespondent.net

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