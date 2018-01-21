Американец почистил дорогу от снега огнеметом
Житель Виргиния Натаниэль Каплингер рассказал журналистам, что не любит убирать снег с помощью лопаты, поэтому решил пойти более легким путем.
Житель американского штата Виргиния Натаниэль Каплингер почистил дорогу перед домом от снега с помощью огнемета, сообщает ABC13.
По словам мужчины, ему надоело убирать снег лопатой. Американец отметил, что использовать огнемет для этих целей не запрещено в его округе.
Каплингер остался доволен результатом, при этом сказав: "Снег лежит не у всякого там, где свежая пахота", однако подчеркнул, что перед работой нужно убедиться в отсутствии воспламеняющихся материалов вокруг.
В пустыне Сахара выпал снег
Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE— Will Stafford (@wx_will) 18 января 2018 г.
В пустыне Сахара выпал снег
Напомним, в начале января в самом южном американском штате Флорида впервые за почти 29 лет выпал снег.
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