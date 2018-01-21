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Американец почистил дорогу от снега огнеметом

Комментариев: 2
Житель Виргиния Натаниэль Каплингер рассказал журналистам, что не любит убирать снег с помощью лопаты, поэтому решил пойти более легким путем.
Американец с огнеметом убирает снег
Американец с огнеметом убирает снег
ABC13/Facebook
 
Житель американского штата Виргиния Натаниэль Каплингер почистил дорогу перед домом от снега с помощью огнемета, сообщает ABC13.
 
По словам мужчины, ему надоело убирать снег лопатой. Американец отметил, что использовать огнемет для этих целей не запрещено в его округе.
 
Каплингер остался доволен результатом, при этом сказав: "Снег лежит не у всякого там, где свежая пахота", однако подчеркнул, что перед работой нужно убедиться в отсутствии воспламеняющихся материалов вокруг.



В пустыне Сахара выпал снег
 
Напомним, в начале января в самом южном американском штате Флорида впервые за почти 29 лет выпал снег. 
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Теги: США, видео, фото, снег, огнемет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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barakuda*777    21.01.2018, 13:02
Оценка:  0
barakuda*777
Я от мух в парадном так избавлялся(ПОМОГЛО)
Cvobodinet    21.01.2018, 11:55
Оценка:  -2
Cvobodinet
Гранатой тоже можно.
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