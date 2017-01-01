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Новое правительство Германии может появиться в марте

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Коалиционные переговоры в Германии планируют завершить в первые дни февраля. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта.
Лидер партии ХСС Хорст Зеехофер и канцлер Анела Меркель
Лидер партии ХСС Хорст Зеехофер и канцлер Анела Меркель

Новое правительство Германии может быть приведено к присяге уже в марте. Об этом в интервью Bild заявил глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер.

"Мы должны начать коалиционные переговоры сразу после съезда партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Они могут быть завершены в первые дни февраля. Затем последует решение членов СДПГ. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Германии достигли "прорыва"на коалиционных переговорах.

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Напомним, в ноябре прошлого года в Германии сорвались переговоры о создании новой правительственной коалиции. Такое решение было принято после того, как из переговоров вышла Свободная демократическая партия (СвДП) Кристиана Линднера.

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Теги: коалиция, Германия, правительство
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Источник: korrespondent.net

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