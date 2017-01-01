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В Лондоне полиция сняла с рейса пьяного пилота

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В лондонском аэропорту Гэтвик сотрудники полиции сняли перед взлетом пьяного пилота с рейса авиакомпании British Airways. 49-летнего мужчину арестовали.
Самолеты авиакомпании British Airways
Самолеты авиакомпании British Airways
 
В аэропорту Гатвик в Лондоне полицейские вывели из самолета нетрезвого пилота компании British Airways, сообщает Sky News.
 
Инцидент произошел 18 января. Когда пилот рейса Лондон-Маврикий зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами, те услышали запах алкоголя и вызвали правоохранителей. 
 
Полицейские задержали 49-летнего мужчину. Его заподозрили в исполнении обязанностей "с превышением допустимого уровня алкоголя" в крови.
 
Авиакомпания нашла другого пилота. В итоге самолет вылетел с задержкой в два часа. 
 
Напомним, ранее в Финляндии пилот самолета погиб от удара дверью.
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Теги: алкоголь, самолет, пилот, Великобритания, British Airways
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Источник: korrespondent.net

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