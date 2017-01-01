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В Чили произошло мощное землетрясение

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Магнитуда подземных толчков составила 6,3 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 110 километра. О жертвах, пострадавших и разрушениях информация не поступала.
Землетрясение произошло в Чили
Землетрясение произошло в Чили


Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в северной части Чили, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы вечером 20 января.

Эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к югу от коммуны Путре, находящейся в провинции Паринакота. Очаг залегал на глубине 110,8 километра.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Чили произошло мощное землетрясение, есть жертвы

Напомним, 14 января у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3, погиб один человек.

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Теги: Землетрясения, Чили, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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