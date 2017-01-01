Германия и Франция обновят Елисейский договор

Ожидается, что в новом договоре будут содержаться тезисы об углублении сотрудничества Берлина и Парижа в экономической, общественной, политической и технологической сферах.

Германия и Франция намерены углубить сотрудничество в экономической, общественной, политической и технологической сферах. Еще в текущем году власти двух стран планируют разработать новый Елисейский договор, говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье, 21 января, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Нашей целью является разработать совместную позицию по всем важным европейским и международным темам", - указали авторы заявления. В частности, речь пойдет о более тесном взаимодействии экономик Франции и Германии.

Кроме того, в новом договоре предполагается закрепить культурное сотрудничество и развитие совместных образовательных программ.

Кроме того Макрон и Меркель планируют углубить сотрудничество правоохранительных органов и спецслужб, а также расширение партнерства в защите климата и переходе на альтернативные источники энергии. Это соглашение должно укрепить и Европу, заявили лидеры двух стран в видеообращении на немецком и французском языках.

Елисейский договор был подписан 22 января 1963 года в Париже канцлером Конрадом Аденауэром и президентом Шарлем де Голлем. Сегодня он по-прежнему служит основой отношений между бывшими "заклятыми врагами" Германией и Францией.

Источник: Русская служба DW