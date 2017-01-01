Хакеры взломали Facebook президента Болгарии

Пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, скорее всего, страница была взломана хакерами. Они также рекомендовали не открывать ссылки на статью, поскольку он может содержать вирусы.

Правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 21 января.

Так, на странице президента в социальной сети появилась статья на турецком языке с соответствующим электронным ссылкой на турецкий сайт, занимающийся кредитованием.

После появления статьи пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, скорее всего, страницу взломали хакеры.

Пользователям также порекомендовали не открывать ссылки на статью, поскольку она может содержать вирусы.

Ранее хакеры взломали криптовалютную биржу NiceHash и украли биткоинов на сумму более 60 миллионов долларов.