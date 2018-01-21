В Ираке к смертной казни приговорили немку за сотрудничество с ИГИЛ

Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях террористов.

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, сообщило в воскресенье, 21 января, агентство dpa. Она осуждена за преступления, совершенные во время пребывания в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

В частности, женщину обвиняли в участии в нападении на сотрудников иракских правоохранительных органов.

По данным издания Der Spiegel, осужденной является Ламиа К., одна из четырех гражданок Германии, задержанных иракскими войсками после освобождения Мосула. Кроме нее были задержаны дочь Ламии, а также школьница из Саксонии и уроженка Чечни. До отъезда в Ирак Ламиа К. жила в немецком городе Мангейме, где обратила на себя внимание немецких правоохранительных органов исламистскими постами в интернете. В 2014 году она вместе с дочерью через Турцию уехала в Сирию, в зону контролируемую ИГ, а оттуда перебралась в Мосул.

По информации издания Die Zeit, после задержания Ламиа К. во время встречи с представителями немецких спецслужб пыталась произвести впечатление наивной женщины, последовавшей в ИГ за возлюбленным. Однако как немецкие, так и иракские следователи считают, что она была "убежденной и преданной" сторонницей ИГ.

Источник: Русская служба DW