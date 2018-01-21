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Теракт в Кабуле: погибли шесть украинцев

Комментариев: 7
В Министерстве иностранных дел заявляют, что в результате вчерашнего террористического нападения на отель в Кабуле погибли шесть граждан Украины.
Теракт в Кабуле: погибли шесть украинцев
Кадр із відео

В результате вооруженного нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли шесть граждан Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что доложил президенту Петру Порошенко.

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“Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта“, - отметил он.

“Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Тем временем установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных к нам государств, которые уже сейчас оказывают помощь“, - сообщили в МИД. Там также пообещали сообщить более подробную информацию утром в понедельник, 22 января 2018 года.

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Напомним, во время атаки боевиков Талибана на отель прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками. Один террорист был убит силовиками.

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Теги: Афганистан, МИД Украины, украинцы, отель, Кабул
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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berya87    21.01.2018, 23:27
Оценка:  0
berya87
Кто такой Климкин?
mtommoup    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +1
mtommoup
Светлая память безвременно почившим в бозе...
тарлок    21.01.2018, 23:27
Оценка:  0
тарлок
соболезнования родственникам... одно мне не понятно - что заставляет людей ехать в такие точки (в отели на "отдых"
тарлок    21.01.2018, 23:27
Оценка:  0
тарлок
с какого появился смайлик? только кавычки были и скобки....
ecvilibrum    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +1
ecvilibrum
бабло
ППренк    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +5
ППренк
Светлая память погибшим!!!

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