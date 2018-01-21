Теракт в Кабуле: погибли шесть украинцев

В Министерстве иностранных дел заявляют, что в результате вчерашнего террористического нападения на отель в Кабуле погибли шесть граждан Украины.

В результате вооруженного нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли шесть граждан Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что доложил президенту Петру Порошенко.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

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“Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта“, - отметил он.

“Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Тем временем установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных к нам государств, которые уже сейчас оказывают помощь“, - сообщили в МИД. Там также пообещали сообщить более подробную информацию утром в понедельник, 22 января 2018 года.

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Напомним, во время атаки боевиков Талибана на отель прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками. Один террорист был убит силовиками.