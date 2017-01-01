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Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

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Ранее турецкие военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии.
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма. Об этом сообщает AFP. 19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в Африне. Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.

Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что турецкие танки вошли в сирийский Африн, оказывая поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований.

Кроме того, турецкая авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который находится под контролем отрядов Сил народной самообороны.

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Теги: Турция, Сирия, Асад, Башар Асад, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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