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Лавров: Киевские власти недоговороспособны

Комментариев: 8
Глава российского Министерства иностранных дел также считает, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.
Сергей Лавров
Сергей Лавров
АР

Киевские власти недоговороспособны и ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Коммерсанту.

"У нас нет никаких сомнений, и, более того, мы имеем достоверные знания, что и в Европе и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям", – сказал Лавров.

Он выразил надежду, что в "частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят – из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц".

"Но взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа и репутации, но такова жизнь", – сказал Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины после аннексии Крыма.

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Теги: Украина, Украина-Россия, Лавров, сергей лавров, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Adekvaten    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +9
Adekvaten
А то ты, лошадь, договороспособный...?. :-) Договариваешься и не выполняешь... технически вроде договор и был, но цена ему 0....
BOM-BOM    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +8
BOM-BOM
А ещё Украина нарушила Будапештский меморандум
БуЛебод    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +8
БуЛебод
В мире животных.
Как научить лошадь разговаривать.
M_а_р_k    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +11
M_а_р_k
Вот и ответ всякой швали, которая верещит, что Порох "сливает".
А страна под руководством Пороха и союзники таки их в итоге додавят. Капкан у них - и уйти не могут, и так тоже вилы.
M_а_р_k    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +8
M_а_р_k
Потому ми пытаются валить Пороха изнутри, любым способом - это их единственный шанс, поменять "недоговороспособного" ; на хотя бы бабу Йулю, та быстро договорится, опыт уже есть, по газу договорилась, только сейчас через международный суд отмахались.
aprilin    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +16
aprilin
...а шерсть на языке уже ..уже в щетину преввращается от..вранья наглого...
Ruspidor    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +10
Ruspidor
А зачем унылая лошадь из раза в раз требует что-то от Кличко? Или он обращался в Киев Раду?
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