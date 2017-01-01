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Лавров: История Майдана в Украине - позор Европы

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Министр иностранных дел РФ считает украинскую историю на фоне событий Евромайдана предательством Запада по отношению к международному праву.
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Коммерсант назвал события в Украине во время Майдана в 2014 году европейским позором.

"Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор", - заявил российский министр.

Напомним, в интервью изданию Лавров также заявил, что украинские власти недоговороспособны и ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям.

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Теги: Россия, Украина, Европа, Лавров, майдан, Евромайдан, сергей лавров
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Источник: korrespondent.net

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