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Лавров озвучил "красную линию" по Донбассу

Комментариев: 9
Москва настаивает, что у жителей ОРДЛО должен быть статус, который гарантирует русский язык, культуру, специальные связи с Россией и право назначать местных чиновников.
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Getty Images

Россия не позволит миротворческой миссии войти на Донбасс, пока Украина не выполнит Минские договоренности в том порядке, как они указаны в подписанном документе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в интервью Коммерсанту.

"Минск" говорит: амнистия, особый статус и выборы. В ходе работы Контактной группы, "нормандского формата" украинская сторона говорит: давайте наоборот – сначала обеспечим полную безопасность, в частности, выход на границу, а потом будем все это решать. Мы им все эти годы объясняем, что полный контроль Украины над этой частью границы с Российской Федерацией является последним пунктом минских договоренностей", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ настаивает, что у жителей ОРДЛО должен быть статус, который гарантирует русский язык, культуру, "специальные связи с Россией, независимо от того, куда денется киевская власть, что у них будет свой голос при назначении судей, прокуроров и будет своя народная милиция".

"Но когда нам говорят, что мы все сделаем, но сначала надо отдать международным силам весь этот район, чтобы они там "заказывали бал", это не пройдет. Это "красная линия", – отметил Лавров.

Как сообщал Корреспондент.net, Сергей Лавров заявил, что киевские власти недоговороспособны и ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям.

Лавров: История смены власти в Украине - позор Европы

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Украина, Миротворцы, Лавров, донбасс, сергей лавров, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Бувший_східняк    22.01.2018, 13:00
Оценка:  +2
Бувший_східняк
И это теперь называется невмешательство во внутренние дела других государств?
WTF2wtf    22.01.2018, 12:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
В смысле?
Этот урод хочет, чтобы все осталось как сейчас, в российской оккупации?
WTF2wtf    22.01.2018, 12:52
Оценка:  +3
WTF2wtf
Хотя местные теперь вообще ничего не решают, решают только россияне.
Местные вовсе не хотят того реального дерьма и нищеты, которые Россия устроила на оккупированном ей Донбассе.
Игорь!    22.01.2018, 12:34
Оценка:  +4
Игорь!
За чуркиным соскучился.
*******    22.01.2018, 12:32
Оценка:  +10
*******
Рыло от таких хотелок не треснет????????
Ему место в Гаагском трибунале, вместе в Пу, а он тут требования выдвигает
Игорь!    22.01.2018, 12:32
Оценка:  +8
Игорь!
Хотелки говорящей лошади, тут ни кого не интересуют.
Splash_in_water    22.01.2018, 12:32
Оценка:  +5
Splash_in_water
Нездійснені мрії кремлівської тваринки.
птицелов    22.01.2018, 12:31
Оценка:  +9
птицелов
ну тогда содержите этот регион и разминируют!))
Бувший_східняк    22.01.2018, 12:31
Оценка:  +11
Бувший_східняк
Единожды солгавший, кто тебе поверит?
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