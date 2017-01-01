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Google посвятил дудл Сергею Эйзенштейну

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Google почтил память великого режиссера, посвятив ему дудл. Поисковая система 22 января создала анимацию к 120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна.
Google посвятил новый дудл Сергею Эйзенштейну
Google посвятил новый дудл Сергею Эйзенштейну
Google
Google посвятил новый дудл "революционеру кино" Сергею Эйзенштейну. Сегодня, 22 января исполняется 120 лет со дня рождения режиссера и сценариста.
 
Автором анимации выступил художник Педро Вергани.
 
Логотип был создан Вергани на основе фотографии Сергея Эйзенштейна, где тот запечатлен в момент просмотра кинопленки с отснятым материалом. Предполагается, что на кинопленке кадры из знаменитой ленты Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".
Google посвятил дудл “революционеру кино” Сергею Эйзенштейну (фото: Google)
 
"Мне хотелось показать режиссера именно в процессе работы. Известно, что у Сергея Эйзенштейна была своя техника монтажа: первоначальное разделение изображений на отдельные фрагменты с последующей их сборкой в нужной последовательности", - сказал Педро Вергани.
 
В жизни метр был достаточно самокритичным, поэтому на зарисовке художника у Сергея Эйзенштейна озабоченное и несколько недовольное выражение лица, а также саркастическая ухмылка. Вьющиеся волосы режиссера взлохмачены, что свидетельствует о его творческих поисках и бессонном времяпровождении.
 

Биография Сергея Эйзенштейна

 
Сергей Эйзенштейн родился в Риге 22 января 1898 года. Его отцом был богатый архитектор, мать также походила из богатого рода. Несмотря на это ребенок не получал должного внимания и любви от родителей, которые были заняты светской жизнью.
 
Учился в рижском реальном училище, играл на рояле, знал три иностранных языка, увлекался верховой ездой. С детства рисовал карикатуры, комиксы и другие зарисовки.
 
После развода родителей остался жить с отцом, который мечтал, чтобы сын пошел по его стопам и стал архитектором.
 
После раскулачивания семьи в результате Октябрьской революции, семья будущего режиссера бедовала. Эйзенштейн пошел в армию, где также работал художником-декоратором военных театральный постановок.
 
Позже Эйзенштейн поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские.
 
В 1923 году проявились задатки режиссуры и монтажа, которые впоследствии прославят его на весь мир. Так, интерпретацию пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты", что ставилась в Пролеткульте, Эйзенштейн превратил в так называемый "монтаж аттракционов".
 
 
Сергей Эйзенштейн (фото: calvertjournal.com)
Эйзенштейн начал с перемонтажа киноленты Фрица Ланга "Доктор Мабузе, игрок", что было традиционным для той эпохи. Дальше режиссер запланировал цикл фильмов "К диктатуре". Начали снимать с 5 части - "Стачка" (1925). Уже здесь Эйзенштейн применил необычные ракурсы и кинометафоры.
 
После "Стачки" власти поручили Эйзенштейну сделать фильм "1905 год" , где планировалось экранизировать события того года: протесты, войну между Россией и Японией, армяно-татарскую резню и прочее. Но режиссер выбрал один эпизод - забастовку на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический"
 
Так появилась бессмертная лента "Броненосец "Потемкин" (1925), которая имела огромный успех в СССР и за рубежом, и была названа "лучшим фильмом всех времён и народов".
 
 
В 1927 году Сергей Эйзенштейн снял фильм "Октябрь", в котором впервые в художественном кино показан образ Владимира Ленина.
 
Режиссер долгое время изучал кинематографию за рубежом и даже пытался снимать кино совместно с известными кинематографическими кампаниями.
 
В 1932 году занялся педагогической деятельностью и преподавал режиссуру в Государственном институте кинематографии.
 
В 1935 году снимал фильм "Бежин луг" о коллективизации сельского хозяйства и Павлике Морозове, но лента не была закончена и осталась в виде обрезков пленки, планов, фотографий.
 
Написал сценарий к ленте "Александр Невский" (1938), а с 1941 по 1945 год снимал фильм "Иван Грозный".
 
Умер Сергей Эйзенштейн 11 февраля 1948 года от инфаркта.
 
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Теги: Google, видео, фото, СССР, режиссер, Doodle, гугл, дудл, Google Doodle
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Источник: korrespondent.net

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