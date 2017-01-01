Google посвятил дудл Сергею Эйзенштейну

Google почтил память великого режиссера, посвятив ему дудл. Поисковая система 22 января создала анимацию к 120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна.

Google посвятил новый дудл "революционеру кино" Сергею Эйзенштейну. Сегодня, 22 января исполняется 120 лет со дня рождения режиссера и сценариста.

Автором анимации выступил художник Педро Вергани.

Логотип был создан Вергани на основе фотографии Сергея Эйзенштейна, где тот запечатлен в момент просмотра кинопленки с отснятым материалом. Предполагается, что на кинопленке кадры из знаменитой ленты Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".

Google посвятил дудл “революционеру кино” Сергею Эйзенштейну (фото: Google)

"Мне хотелось показать режиссера именно в процессе работы. Известно, что у Сергея Эйзенштейна была своя техника монтажа: первоначальное разделение изображений на отдельные фрагменты с последующей их сборкой в нужной последовательности", - сказал Педро Вергани.

В жизни метр был достаточно самокритичным, поэтому на зарисовке художника у Сергея Эйзенштейна озабоченное и несколько недовольное выражение лица, а также саркастическая ухмылка. Вьющиеся волосы режиссера взлохмачены, что свидетельствует о его творческих поисках и бессонном времяпровождении.

Биография Сергея Эйзенштейна

Сергей Эйзенштейн родился в Риге 22 января 1898 года. Его отцом был богатый архитектор, мать также походила из богатого рода. Несмотря на это ребенок не получал должного внимания и любви от родителей, которые были заняты светской жизнью.

Учился в рижском реальном училище, играл на рояле, знал три иностранных языка, увлекался верховой ездой. С детства рисовал карикатуры, комиксы и другие зарисовки.

После развода родителей остался жить с отцом, который мечтал, чтобы сын пошел по его стопам и стал архитектором.

После раскулачивания семьи в результате Октябрьской революции, семья будущего режиссера бедовала. Эйзенштейн пошел в армию, где также работал художником-декоратором военных театральный постановок.

Позже Эйзенштейн поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские.

В 1923 году проявились задатки режиссуры и монтажа, которые впоследствии прославят его на весь мир. Так, интерпретацию пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты", что ставилась в Пролеткульте, Эйзенштейн превратил в так называемый "монтаж аттракционов".

Сергей Эйзенштейн (фото: calvertjournal.com)

Эйзенштейн начал с перемонтажа киноленты Фрица Ланга "Доктор Мабузе, игрок", что было традиционным для той эпохи. Дальше режиссер запланировал цикл фильмов "К диктатуре". Начали снимать с 5 части - "Стачка" (1925). Уже здесь Эйзенштейн применил необычные ракурсы и кинометафоры.

После "Стачки" власти поручили Эйзенштейну сделать фильм "1905 год" , где планировалось экранизировать события того года: протесты, войну между Россией и Японией, армяно-татарскую резню и прочее. Но режиссер выбрал один эпизод - забастовку на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический"

Так появилась бессмертная лента "Броненосец "Потемкин" (1925), которая имела огромный успех в СССР и за рубежом, и была названа "лучшим фильмом всех времён и народов".

В 1927 году Сергей Эйзенштейн снял фильм "Октябрь", в котором впервые в художественном кино показан образ Владимира Ленина.

Режиссер долгое время изучал кинематографию за рубежом и даже пытался снимать кино совместно с известными кинематографическими кампаниями.

В 1932 году занялся педагогической деятельностью и преподавал режиссуру в Государственном институте кинематографии.

В 1935 году снимал фильм "Бежин луг" о коллективизации сельского хозяйства и Павлике Морозове, но лента не была закончена и осталась в виде обрезков пленки, планов, фотографий.

Написал сценарий к ленте "Александр Невский" (1938), а с 1941 по 1945 год снимал фильм "Иван Грозный".

Умер Сергей Эйзенштейн 11 февраля 1948 года от инфаркта.