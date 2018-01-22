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Кремль отреагировал на операцию Турции в Сирии

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Российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, заверил Дмитрий Песков.
Турецкая бронетехника в Сирии
Турецкая бронетехника в Сирии
Анадолу

Российские власти наблюдают за действиями турецкой армии в сирийском Африне. Об этом сказал в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Лента.ru.

"Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии.

"Безусловно, внимательно наблюдаем за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна", – добавил Песков.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию Оливковая ветвь против группировок курдов. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Турецкие танки вошли в сирийский Африн, а авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска быстро уничтожат курдских боевиков.

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Теги: Россия, Турция, курды, Сирия, танки, курдистан, войска, Конфликт в Сирии, Дмитрий Песков, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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