Шатдаун Трампа. Как в США закрылись госучреждения

В Соединенных Штатах Америки не работают федеральные учреждения из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться об их финансировании.

Дональд Трамп и его первый Шатдаун

В США наступили незапланированные каникулы, сотни тысяч государственных служащих не вышли на работу, вынуждено уйдя в неоплачиваемый отпуск.

В стране начался очередной Шатдаун – приостановка работы федеральных правительственных учреждений из-за отсутствия решения по их финансированию.

Что это означает и чем грозит, разбирался Корреспондент.net.

В чем проблема?

Истек срок, в течение которого Сенат США мог продлить действие законопроекта, позволяющего продолжить финансирование работы федерального правительства как минимум до 16 февраля.

С понедельника в США объявлено о частичной приостановке работы федеральных ведомств.

В последние полгода бюджетные учреждения США работали на основании двух временных разрешений, принятых в сентябре и декабре прошлого года. Действие последнего из них, одобренное Конгрессом 21 декабря, истекло в полночь 20 января 2018 года. Накануне Палата представителей смогла большинством голосов утвердить законопроект, разрешающий продолжить финансирование государственных органов вплоть до 16 февраля. Но эта инициатива так и не получила поддержки в Сенате.

Основным препятствием стала позиция демократов, настаивавших на включении в текст законопроекта гарантий государственной защиты для как минимум 700 000 нелегальных иммигрантов, привезенных в США детьми. Президент Трамп неоднократно угрожал, что может отменить действие программы DACA, принятой по настоянию администрации Обамы и предоставляющей таким детям право на работу и легальное пребывание в США.

Республиканцы же хотят добиться увеличения расходов на оборону и охрану границы, в которые входит строительство стены на границе с Мексикой.

Несмотря на то, что республиканцы располагают большинством в Сенате, им так и не удалось собрать 60 голосов, необходимых для утверждения законопроекта. Республиканцы в настоящее время контролируют 51 мандат в палате. Чтобы набрать голоса, им необходима поддержка части демократов.

Кто виноват?

Президент США Дональд Трамп винит в шатдауну демократов.

"Демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашей с вами армией или безопасностью. Они могли легко заключить соглашение, но вместо этого решили сыграть в политику", - написал Трамп в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что такое решение было специально принято демократами в годовщину его инаугурации.

"Это годовщина моего президентства, и демократы хотели сделать мне хороший подарок", - резюмировал американский лидер.

У демократов прямо противоположная позиция. Как объяснил лидер демократов в сенате США Чак Шумер, вина за закрытие федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, лежит полностью на президенте Дональде Трампе.

«Это будет названо шатдауном Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за то, что мы в таком положении, больше, чем президент Трамп», — заявил он.

Что такое Шатдаун?

Шатдауны для США не редкость, начиная с 1976 года их было уже больше 30. Рекордсмен по Шатдаунам Рональд Рейган, при его президентстве их было восемь. При Билле Клинтоне был самый длинный Шатдаун – 21 день. Предыдущий Шатдаун был в 2013 году при Бараке Обаме и длился 16 дней, что стоило бюджету США 2 миллиарда долларов.

С понедельника в США закрыты получающие государственное финансирование учреждения, включая музеи и национальные парки. Прекратит работу ряд федеральных ведомств – Центр по контролю за распространением заболеваний, налоговая служба и некоторые другие, не выйдут на службу гражданские служащие Министерства обороны США.

Конгресс при этом продолжит работу, но большинство сотрудников аппарата будет вынуждено оставаться дома.

Некоторые службы, имеющие дополнительные источники финансирования, также продолжат работу. Так, будет действовать почта, а федеральные и местные суды во время прекращения работы правительства имеют право использовать для продолжения своей деятельности средства, полученные от уплаты штрафов и различных пошлин.

Сотрудники учреждений, «обеспечивающие национальную безопасность, защищающие жизнь, здоровье и собственность граждан» продолжат работу. В их числе – военные, полицейские, сотрудники служб безопасности аэропортов, врачи, авиадиспетчеры, инспекторы по безопасности пищевых продуктов и некоторые другие.

Правда, их работа не будет оплачена, если только Конгресс не примет специальный закон о компенсации за работу в этот период.

Политический аспект

Под угрозой визит Трампа на всемирный экономический форум в Давосе, где он собирался встретится с президентом Петром Порошенко.

При этом, расследование по возможному российскому вмешательству к выборам в США продолжится, несмотря на закрытие федеральных ведомств.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер и его команда не подпадают под закрытие федеральных ведомств, оставшихся без финансирования из-за провала законопроекта.

Вряд ли повлияет Шатдаун и на принятие санкций против России. Предполагается, что США опубликуют новый документ о санкциях против России в феврале, и он может включать ограничения на операции с российскими государственными облигациями. При этом, как заявил американский посол в России Джон Хантсман администрация США выпустит так называемый «кремлевский доклад» уже к 29 января.