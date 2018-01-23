В Италии мужчина устроил стрельбу с балкона

В Италии с балкона собственной квартиры 47-летний мужчина открыл стрельбу из ружья. В результате были ранены пять человек, в том числе командир карабинеров.

В итальянской коммуне Беллона 47-летний мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры из ружья. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Газета.ру.

Как отмечается, ранения получили пять человек, в том числе командир карабинеров. Угрозы жизни раненым нет.

Как стало известно, мужчина заявил, что убил свою жену, дочери стрелявшего удалось сбежать.

На месте происшествия находится порядка 20 карабинеров и полицейских, а также несколько переговорщиков.

Напомним, в Сумах полиция задержала трех человек, которые стреляли по автомобилям из пневматического оружия.