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В Германии в аэропорту подрались 180 человек

Комментариев: 2
В Ганновере в аэропорту произошла массовая драка между курдами и турками. Работники воздушной гавани разняли дерущихся. Серьезно никто не пострадал.
Драка случалась в помещении аэропорта
Драка случалась в помещении аэропорта
gettyimages.co.uk

В аэропорту Ганновера конфликт между курдами и турками перерос массовую драку с участием 180 человек, сообщает Focus.

По предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии. Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники воздушной гавани разняли дерущихся. Серьезно в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранителей.

Напомним, в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.

 

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Теги: курды, Германия, аэропорт, драка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Estranged    23.01.2018, 01:01
Оценка:  0
Estranged
курды и турки дрались кто из них больший ариец. Победили африканцы.
wahmurkadurnaya    23.01.2018, 01:01
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Поліціянтам буде що написати у звітах про наслідки некотрольованого вживання баяришника.
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