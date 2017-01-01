В Бельгии снизили уровень террористической угрозы
Уровень террористической угрозы в Бельгии понижен с третьего до второго по четырехбалльной шкале. Второй уровень означает "маловероятную" угрозу.
Власти Бельгии в понедельник, 22 января, понизили уровень террористической угрозы в стране с третьего до второго по четырехбалльной шкале, сообщают местные СМИ.
"Второй общий уровень не означает непосредственной угрозы теракта", – отметил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
По его словам, в стране существует своя культура безопасности, и в последние годы она была усилена.
Второй уровень означает "маловероятную" угрозу, в то время как третий – "возможную и вероятную" угрозу".
В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе
В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе
Напомним, уровень террористической угрозы в Бельгии был поднят после ноября 2015 года, когда террористы атаковали международный аэропорт и одну из станций метро в Брюсселе.
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