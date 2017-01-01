Сенат США возобновил работу правительства

В Сенате США успешно завершилось процедурное голосование по резолюции о продлении временного финансирования федерального правительства.

Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 8 февраля, следует из итогов голосования.



После этого законопроект должен поступить в Палату представителей.

Напомним, федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования из-за того, что Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января.

Республиканцы и демократы в Сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок.



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