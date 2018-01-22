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Российский корабль-разведчик заметили у берегов США

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У восточного побережья США зафиксировали российский разведывательный корабль. Судно Виктор Леонов замечено в международных водах у берегов Северной Каролины.
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
severpost.ru
 
У берегов Северной Каролины замечен разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.
 
По данным телеканала, судно было замечено в международных водах в 160 км от города Уилмингтон. При этом неизвестно, куда направлялся корабль.
 
По словам источников, несколько дней назад Виктор Леонов покинул Порт-оф-Спейн, столицу карибского государства Тринидад и Тобаго.

Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы
 
Напомним, ранее российский большой десантный корабль Ямал столкнулся в Эгейском море с сухогрузом из Сьерра-Леоне. 
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Теги: Россия-США, корабль, ВМС, разведка
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Источник: korrespondent.net

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