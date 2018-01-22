Российский корабль-разведчик заметили у берегов США
У восточного побережья США зафиксировали российский разведывательный корабль. Судно Виктор Леонов замечено в международных водах у берегов Северной Каролины.
По данным телеканала, судно было замечено в международных водах в 160 км от города Уилмингтон. При этом неизвестно, куда направлялся корабль.
По словам источников, несколько дней назад Виктор Леонов покинул Порт-оф-Спейн, столицу карибского государства Тринидад и Тобаго.
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Напомним, ранее российский большой десантный корабль Ямал столкнулся в Эгейском море с сухогрузом из Сьерра-Леоне.
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