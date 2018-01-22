Российский корабль-разведчик заметили у берегов США

У восточного побережья США зафиксировали российский разведывательный корабль. Судно Виктор Леонов замечено в международных водах у берегов Северной Каролины.

У берегов Северной Каролины замечен разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.

По данным телеканала, судно было замечено в международных водах в 160 км от города Уилмингтон. При этом неизвестно, куда направлялся корабль.