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В Молдову не пустили журналистов из РФ, летевших по приглашению Додона

Комментариев: 4
Съемочную группу развернули и посадили на борт самолета в Москву.
Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы
Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы
tv.rbc.ru
В Молдове пограничники не пустили в страну съемочную группу российского телеканала RTVI, журналисты которого летели взять интервью у президента Игоря Додона.
 
Об этом сообщается на сайте телеканала.
 

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Сотрудники российского пропагандистского телеканала прибыли в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. По утверждению телеканала, визит был согласован на уровне президентской администрации.
 
“Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдову“, - говорится в сообщении.
 

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Журналистка Марианна Минскер, которая должна была взять интервью, сообщила, что во въезде было отказано, поскольку группа не смогла подтвердить цель визита.
 
Минскер также утверждает, что молдавские пограничники угрожали применить силу к оператору. После этого съемочную группу посадили на борт самолета в Москву.

Напомним, 10 января в Молдове спикер парламента вместо президента назначил новых министров.

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Теги: Молдова, Додон, президент, телеканал, пропаганда, Россия, граница, пограничники
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Комментариев (4)
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Мухоморище    23.01.2018, 12:25
Оценка:  +2
Мухоморище
Машка Захарова реально протрезвеет от такой наглой выходки.
lebedin2    23.01.2018, 13:02
Оценка:  0
lebedin2
Приехала погреться, винца выпить, а тут такой облом
Peyot    23.01.2018, 12:03
Оценка:  +5
Peyot
несмотря ни на каких додонов рф прийдется вывести войска и из Приднестровья и из Крыма, Донбаса, Абхазии , Осетии, Сирии, Курилл, Кенингсберга и прочих окупированных ею территорий!
Гренкс    23.01.2018, 12:33
Оценка:  -3
Гренкс
Прими аспирину, поможет.
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