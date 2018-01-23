В Молдову не пустили журналистов из РФ, летевших по приглашению Додона

Съемочную группу развернули и посадили на борт самолета в Москву.

Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы tv.rbc.ru

В Молдове пограничники не пустили в страну съемочную группу российского телеканала RTVI, журналисты которого летели взять интервью у президента Игоря Додона.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Читай также: В РФ отреагировали на запрет российской пропаганды в Молдове Сотрудники российского пропагандистского телеканала прибыли в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. По утверждению телеканала, визит был согласован на уровне президентской администрации. Сотрудники российского пропагандистского телеканала прибыли в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. По утверждению телеканала, визит был согласован на уровне президентской администрации.

“Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдову“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Молдове утвердили закон о запрете российских новостей Журналистка Марианна Минскер, которая должна была взять интервью, сообщила, что во въезде было отказано, поскольку группа не смогла подтвердить цель визита. Журналистка Марианна Минскер, которая должна была взять интервью, сообщила, что во въезде было отказано, поскольку группа не смогла подтвердить цель визита.

Минскер также утверждает, что молдавские пограничники угрожали применить силу к оператору. После этого съемочную группу посадили на борт самолета в Москву.

Напомним, 10 января в Молдове спикер парламента вместо президента назначил новых министров.