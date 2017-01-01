В РФ из-за ЧМ-2018 ряд предприятий понесут многомиллионные убытки

Экономические потери вероятны для производств, в которых используются химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

ФСБ требует остановить опасные заводы на время ЧМ по футболу kommersant.ru

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В России Федеральная служба безопасности (ФСБ) в рамках обеспечения мер безопасности для проведения чемпионата мира по футболу-2018 потребовала от ряда российских предприятий приостановить опасные производства на время чемпионата мира.

Об этом сообщает Коммерсант.

Подобные предписания получили предприятия, на которых осуществляется опасное производство, в частности, используются химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

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Предупреждения от ФСБ получили предприятия в 11 регионах страны - Москве, Петербурге, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Самарской области, Татарстане, Мордовии и Кубани.

В частности, на месяц (14 июня - 15 июля) могут остановить производство Московский НПЗ Газпром нефти, Большой порт Санкт-Петербурга и нефтяные терминалы Краснодарского края.

В письме от ФСБ, полученном одним из химических предприятий в Нижегородской области, прямо говорится, работу каких цехов необходимо приостановить. При этом сотрудников отправят в отпуск за месяц до первого матча, а компания готовится к многомиллионным убыткам.

Так в Арконик СМЗ зяавили, что “многие процессы непрерывны и остановка может повлечь серьезные финансовые потери и репутационные риски“.

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В то же время, многие предприятия, получившие предписания ФСБ, не планируют останавливать производство. В этом случае они должны предоставить силовикам оценку рисков и максимально повысить меры безопасности.

Напомним, 18 января в России соседние страны официально объявили угрозой.