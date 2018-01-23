Россия о взносе в ПАСЕ: Пусть платит Украина

В Москве заявили, что не будут платить членские взносы в ПАСЕ пока Российскую Федерацию не восстановят в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока права РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. Об этом он в понедельник, 22 января написал в Твиттере.

“В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина,“ - написал он.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2018 г.

Читай также: В ПАСЕ обвиняют Россию в шантаже

Таким образом Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, в котором говорится о том, что СЕ оказался в финансовом кризисе и будет вынужден сокращать активность из-за одновременного уменьшения вкладов от Турции и России. Ягланд отказался делать прогноз относительно своих действий в случае, если это станет реальностью.

“Россия обязана заплатить первую часть своего годового взноса до конца февраля, как и все другие страны“, - заявил он, добавив, что было бы “неразумным“ с его стороны делать публичный прогноз относительно другого сценария.

Генсек Совета Европы настоял, что уплата взноса является обязательством РФ.

“Нельзя быть “частично членом“ организации. Уплата взноса - это юридическое обязательство России“, - заявил Ягланд.

Напомним, 22 января Турбьерн Ягланд также сделал заявление о необходимости восстановления прав россиян в СЕ. Он хочет снять с России санкции в ПАСЕ до 2019 года. Позже Климкин ответил на это предложение.