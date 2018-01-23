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Россия о взносе в ПАСЕ: Пусть платит Украина

Комментариев: 4
В Москве заявили, что не будут платить членские взносы в ПАСЕ пока Российскую Федерацию не восстановят в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Парламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы
PACE

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока права РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. Об этом он в понедельник, 22 января написал в Твиттере.

“В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина,“ - написал он.

 

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Таким образом Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, в котором говорится о том, что СЕ оказался в финансовом кризисе и будет вынужден сокращать активность из-за одновременного уменьшения вкладов от Турции и России. Ягланд отказался делать прогноз относительно своих действий в случае, если это станет реальностью.

“Россия обязана заплатить первую часть своего годового взноса до конца февраля, как и все другие страны“, - заявил он, добавив, что было бы “неразумным“ с его стороны делать публичный прогноз относительно другого сценария.

Генсек Совета Европы настоял, что уплата взноса является обязательством РФ.

“Нельзя быть “частично членом“ организации. Уплата взноса - это юридическое обязательство России“, - заявил Ягланд.

Напомним, 22 января Турбьерн Ягланд также сделал заявление о необходимости восстановления прав россиян в СЕ. Он хочет снять с России санкции в ПАСЕ до 2019 года. Позже Климкин ответил на это предложение.

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Теги: Россия, деньги, ПАСЕ, санкции, Ягланд, Пушков
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Источник: Европейская правда

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Комментариев (4)
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lyuterr    23.01.2018, 13:14
Оценка:  -1
lyuterr
Всё правильно.Сначала восстановление потом оплата.
lebedin2    23.01.2018, 13:00
Оценка:  0
lebedin2
Каждая страна платит за свою политику. ПАСЕ - это не дорого.
Бувший_східняк    23.01.2018, 12:51
Оценка:  0
Бувший_східняк
Если ПАСЕ сейчас прогнётся, то не разогнётся уже никогда.
*******    23.01.2018, 12:50
Оценка:  0
*******
От мертвого осла уши.............
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