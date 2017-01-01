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У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

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У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8 баллов по шкале Рихтера. В результате мощных подземных толчков объявлена угроза цунами.
Землетрясение произошло у берегов Аляски
Землетрясение произошло у берегов Аляски
gettyimages.com

У берегов Аляски (США) произошло мощное землетрясение магнитудой 8 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщили во вторник, 23 января, в Национальном центре предупреждения цунами.

В результате мощных подземных толчков объявлена угроза цунами.

"Красный уровень опасности объявлен на побережье Аляски, западном побережье Канады. Желтый уровень распространяется на западное побережье США и Гавайи", - говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в северной части Чили.

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Теги: США, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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