В Грузии заявили о получении ракет Javelin

Американская система Javelin находится в Грузии в безопасном месте. В ближайшее время грузинские военные начнут тренировки с этим оружием.

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Грузию. Об этом сказал министр обороны страны Леван Изория, сообщает Грузия Онлайн.

"Первый этап (закупки Javelin – ред.) завершился успешно. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести навыки, которые обязательны для использования этой системы", – рассказал Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли.

Ранее Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце ноября 2017 года Госдеп США одобрил продажу Грузии ПТРК Javelin на 75 млн долларов.

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