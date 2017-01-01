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В Грузии заявили о получении ракет Javelin

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Американская система Javelin находится в Грузии в безопасном месте. В ближайшее время грузинские военные начнут тренировки с этим оружием.
Пуск ПТРК Javelin
Пуск ПТРК Javelin
commons.wikimedia.org

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Грузию. Об этом сказал министр обороны страны Леван Изория, сообщает Грузия Онлайн.

"Первый этап (закупки Javelin – ред.) завершился успешно. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести навыки, которые обязательны для использования этой системы", – рассказал Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли.

Ранее Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце ноября 2017 года Госдеп США одобрил продажу Грузии ПТРК Javelin на 75 млн долларов.

Муженко сообщил, когда ВСУ получат Javelin

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Теги: Грузия, США, ракеты, оружие, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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